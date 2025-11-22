SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DD Loewer
Y Tri Mujiadi Putranto

DD Loewer

Y Tri Mujiadi Putranto
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
35.42 USD
Worst Trade:
-9.10 USD
Profitto lordo:
77.13 USD (150 484 pips)
Perdita lorda:
-9.10 USD
Vincite massime consecutive:
8 (15.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.30 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
7.48
Long Trade:
11 (84.62%)
Short Trade:
2 (15.38%)
Fattore di profitto:
8.48
Profitto previsto:
5.23 USD
Profitto medio:
6.43 USD
Perdita media:
-9.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.10 USD (1)
Crescita mensile:
19.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.10 USD (34.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 7
archived 3
USDJPY 2
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 15
archived 51
USDJPY 1
GBPUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 150K
archived 0
USDJPY 157
GBPUSD 82
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.42 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.83 USD
Massima perdita consecutiva: -9.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
XMGlobal-Real 6
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 10
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 10
XMGlobal-Real 8
0.00 × 2
108 più
LEARNING LOW DD SIGNAL 
Non ci sono recensioni
2025.11.22 10:20
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 8.82% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
