İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
12 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.69%)
En iyi işlem:
35.42 USD
En kötü işlem:
-9.10 USD
Brüt kâr:
77.13 USD (150 484 pips)
Brüt zarar:
-9.10 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (15.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.30 USD (4)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
7.48
Alış işlemleri:
11 (84.62%)
Satış işlemleri:
2 (15.38%)
Kâr faktörü:
8.48
Beklenen getiri:
5.23 USD
Ortalama kâr:
6.43 USD
Ortalama zarar:
-9.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.10 USD (1)
Aylık büyüme:
19.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.10 USD (34.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|archived
|3
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|15
|archived
|51
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|150K
|archived
|0
|USDJPY
|157
|GBPUSD
|82
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 10
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 2
