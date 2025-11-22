SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DD Loewer
Y Tri Mujiadi Putranto

DD Loewer

Y Tri Mujiadi Putranto
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
12 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.69%)
En iyi işlem:
35.42 USD
En kötü işlem:
-9.10 USD
Brüt kâr:
77.13 USD (150 484 pips)
Brüt zarar:
-9.10 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (15.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.30 USD (4)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
7.48
Alış işlemleri:
11 (84.62%)
Satış işlemleri:
2 (15.38%)
Kâr faktörü:
8.48
Beklenen getiri:
5.23 USD
Ortalama kâr:
6.43 USD
Ortalama zarar:
-9.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.10 USD (1)
Aylık büyüme:
19.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.10 USD (34.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 7
archived 3
USDJPY 2
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 15
archived 51
USDJPY 1
GBPUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 150K
archived 0
USDJPY 157
GBPUSD 82
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.42 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.10 USD

LEARNING LOW DD SIGNAL 
İnceleme yok
2025.11.22 10:20
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 8.82% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
