Y Tri Mujiadi Putranto

DD Loewer

Y Tri Mujiadi Putranto
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13
Bénéfice trades:
12 (92.30%)
Perte trades:
1 (7.69%)
Meilleure transaction:
35.42 USD
Pire transaction:
-9.10 USD
Bénéfice brut:
77.13 USD (150 484 pips)
Perte brute:
-9.10 USD
Gains consécutifs maximales:
8 (15.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
61.30 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
7.48
Longs trades:
11 (84.62%)
Courts trades:
2 (15.38%)
Facteur de profit:
8.48
Rendement attendu:
5.23 USD
Bénéfice moyen:
6.43 USD
Perte moyenne:
-9.10 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-9.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.10 USD (1)
Croissance mensuelle:
19.01%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9.10 USD (34.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 7
archived 3
USDJPY 2
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 15
archived 51
USDJPY 1
GBPUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 150K
archived 0
USDJPY 157
GBPUSD 82
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.42 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +15.83 USD
Perte consécutive maximale: -9.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
XMGlobal-Real 6
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 10
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 10
XMGlobal-Real 8
0.00 × 2
108 plus...
LEARNING LOW DD SIGNAL 
Aucun avis
2025.11.22 10:20
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 8.82% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
