Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06 0.00 × 2 Hankotrade-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 Pepperstone-01 0.00 × 1 Pepperstone-Edge03 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 EuroTradeGlobal-Live01 0.00 × 1 XMAU-Real 20 0.00 × 1 Maxco-Demo 0.00 × 1 XMGlobal-Real 6 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 6 FPMarkets-Live 0.00 × 1 MEXIntGroup-Real 0.00 × 1 OctaFX-Real7 0.00 × 1 Ava-Real 5 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 JunoMarkets-Live 0.00 × 1 XMTrading-Real 49 0.00 × 10 AxiTrader-US09-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live14 0.00 × 13 EurotradeSA-Live01 0.00 × 2 ICMarkets-Live02 0.00 × 1 FXOpen-Real2 0.00 × 1 FXOpenUK-ECN Live Server 0.00 × 10 XMGlobal-Real 8 0.00 × 2 108 plus...