- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
127
Profit Trade:
104 (81.88%)
Loss Trade:
23 (18.11%)
Best Trade:
145.82 USD
Worst Trade:
-112.26 USD
Profitto lordo:
1 202.51 USD (925 639 pips)
Perdita lorda:
-441.28 USD (401 178 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (149.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
252.88 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
3.69%
Massimo carico di deposito:
4.12%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
4.75
Long Trade:
53 (41.73%)
Short Trade:
74 (58.27%)
Fattore di profitto:
2.73
Profitto previsto:
5.99 USD
Profitto medio:
11.56 USD
Perdita media:
-19.19 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-54.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.12 USD (2)
Crescita mensile:
97.45%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
160.12 USD (9.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.18% (139.96 USD)
Per equità:
0.66% (6.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|BTCUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|565
|BTCUSD
|196
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|483K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +145.82 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +149.38 USD
Massima perdita consecutiva: -54.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
