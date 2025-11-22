- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
104 (81.88%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (18.11%)
En iyi işlem:
145.82 USD
En kötü işlem:
-112.26 USD
Brüt kâr:
1 202.51 USD (925 639 pips)
Brüt zarar:
-441.28 USD (401 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (149.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.88 USD (13)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
3.69%
Maks. mevduat yükü:
4.12%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
4.75
Alış işlemleri:
53 (41.73%)
Satış işlemleri:
74 (58.27%)
Kâr faktörü:
2.73
Beklenen getiri:
5.99 USD
Ortalama kâr:
11.56 USD
Ortalama zarar:
-19.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-54.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.12 USD (2)
Aylık büyüme:
97.45%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
160.12 USD (9.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.18% (139.96 USD)
Varlığa göre:
0.66% (6.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|BTCUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|565
|BTCUSD
|196
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|483K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +145.82 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +149.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
97%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
90%
127
81%
4%
2.72
5.99
USD
USD
12%
1:200