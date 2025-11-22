SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WFY Exness And
Flavio Benites

WFY Exness And

Flavio Benites
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 97%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
127
Bénéfice trades:
104 (81.88%)
Perte trades:
23 (18.11%)
Meilleure transaction:
145.82 USD
Pire transaction:
-112.26 USD
Bénéfice brut:
1 202.51 USD (925 639 pips)
Perte brute:
-441.28 USD (401 178 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (149.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
252.88 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
3.69%
Charge de dépôt maximale:
4.12%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
60 minutes
Facteur de récupération:
4.75
Longs trades:
53 (41.73%)
Courts trades:
74 (58.27%)
Facteur de profit:
2.73
Rendement attendu:
5.99 USD
Bénéfice moyen:
11.56 USD
Perte moyenne:
-19.19 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-54.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-160.12 USD (2)
Croissance mensuelle:
97.45%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
160.12 USD (9.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.18% (139.96 USD)
Par fonds propres:
0.66% (6.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 65
BTCUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 565
BTCUSD 196
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 41K
BTCUSD 483K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +145.82 USD
Pire transaction: -112 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +149.38 USD
Perte consécutive maximale: -54.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
64 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.22 07:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.22 07:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WFY Exness And
30 USD par mois
97%
0
0
USD
1K
USD
2
90%
127
81%
4%
2.72
5.99
USD
12%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.