Jun Liu

Pangu Trends

Jun Liu
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
Axi-US888-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
407
Profit Trade:
204 (50.12%)
Loss Trade:
203 (49.88%)
Best Trade:
46.05 USD
Worst Trade:
-49.51 USD
Profitto lordo:
3 412.59 USD (343 109 pips)
Perdita lorda:
-3 674.42 USD (361 265 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (161.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.77 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.81%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
115
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.36
Long Trade:
197 (48.40%)
Short Trade:
210 (51.60%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.64 USD
Profitto medio:
16.73 USD
Perdita media:
-18.10 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-114.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-270.30 USD (8)
Crescita mensile:
-4.16%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
261.83 USD
Massimale:
723.21 USD (68.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.90% (550.85 USD)
Per equità:
0.80% (13.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 404
XAGUSD.pro 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro -282
XAGUSD.pro 20
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro -19K
XAGUSD.pro 503
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.05 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +161.77 USD
Massima perdita consecutiva: -114.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

我们扛盈利，亏损跑的比兔子还快。
2025.11.17 10:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
