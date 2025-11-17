SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pangu Trends
Jun Liu

Pangu Trends

Jun Liu
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
Axi-US888-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
405
Bénéfice trades:
204 (50.37%)
Perte trades:
201 (49.63%)
Meilleure transaction:
46.05 USD
Pire transaction:
-49.51 USD
Bénéfice brut:
3 412.59 USD (343 109 pips)
Perte brute:
-3 646.12 USD (358 506 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (161.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
161.77 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.81%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
113
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.34
Longs trades:
196 (48.40%)
Courts trades:
209 (51.60%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.58 USD
Bénéfice moyen:
16.73 USD
Perte moyenne:
-18.14 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-114.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-270.30 USD (8)
Croissance mensuelle:
-2.50%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
233.53 USD
Maximal:
694.91 USD (65.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.90% (550.85 USD)
Par fonds propres:
0.80% (13.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 402
XAGUSD.pro 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro -254
XAGUSD.pro 20
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro -16K
XAGUSD.pro 503
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.05 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +161.77 USD
Perte consécutive maximale: -114.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US888-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

我们扛盈利，亏损跑的比兔子还快。
Aucun avis
2025.11.17 10:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
