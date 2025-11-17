SinyallerBölümler
Jun Liu

Pangu Trends

Jun Liu
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
Axi-US888-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
405
Kârla kapanan işlemler:
204 (50.37%)
Zararla kapanan işlemler:
201 (49.63%)
En iyi işlem:
46.05 USD
En kötü işlem:
-49.51 USD
Brüt kâr:
3 412.59 USD (343 109 pips)
Brüt zarar:
-3 646.12 USD (358 506 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (161.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.77 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.81%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
196 (48.40%)
Satış işlemleri:
209 (51.60%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.58 USD
Ortalama kâr:
16.73 USD
Ortalama zarar:
-18.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-114.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-270.30 USD (8)
Aylık büyüme:
-2.50%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
233.53 USD
Maksimum:
694.91 USD (65.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.90% (550.85 USD)
Varlığa göre:
0.80% (13.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 402
XAGUSD.pro 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro -254
XAGUSD.pro 20
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro -16K
XAGUSD.pro 503
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.05 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +161.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US888-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

我们扛盈利，亏损跑的比兔子还快。
İnceleme yok
2025.11.17 10:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
