Trade:
1 081
Profit Trade:
813 (75.20%)
Loss Trade:
268 (24.79%)
Best Trade:
49.55 USD
Worst Trade:
-37.75 USD
Profitto lordo:
3 345.63 USD (334 165 pips)
Perdita lorda:
-1 598.99 USD (159 766 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (79.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.75 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
18.46%
Massimo carico di deposito:
3.25%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
111
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
18.49
Long Trade:
466 (43.11%)
Short Trade:
615 (56.89%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
4.12 USD
Perdita media:
-5.97 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-93.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.46 USD (5)
Crescita mensile:
50.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
94.46 USD (6.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.64% (93.09 USD)
Per equità:
5.78% (110.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1081
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|174K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.55 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +79.74 USD
Massima perdita consecutiva: -93.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9eGold Since October 2025
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
200%
3
44K
USD
USD
1.6K
USD
USD
9
100%
1 081
75%
18%
2.09
1.62
USD
USD
8%
1:500
