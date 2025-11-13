SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ronin47 9eGold Since October 2025
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 9eGold Since October 2025

Mohd Azlan Md Nor
1 avis
Fiabilité
9 semaines
3 / 44K USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 200%
FBS-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 081
Bénéfice trades:
813 (75.20%)
Perte trades:
268 (24.79%)
Meilleure transaction:
49.55 USD
Pire transaction:
-37.75 USD
Bénéfice brut:
3 345.63 USD (334 165 pips)
Perte brute:
-1 598.99 USD (159 766 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (79.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
102.75 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
18.46%
Charge de dépôt maximale:
3.25%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
111
Temps de détention moyen:
56 minutes
Facteur de récupération:
18.49
Longs trades:
466 (43.11%)
Courts trades:
615 (56.89%)
Facteur de profit:
2.09
Rendement attendu:
1.62 USD
Bénéfice moyen:
4.12 USD
Perte moyenne:
-5.97 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-93.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-94.46 USD (5)
Croissance mensuelle:
50.22%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
94.46 USD (6.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.64% (93.09 USD)
Par fonds propres:
5.78% (110.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1081
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 174K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.55 USD
Pire transaction: -38 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +79.74 USD
Perte consécutive maximale: -93.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-8
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
71 plus...
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9eGold Since October 2025
Note moyenne:
Kobrit Parakarn
422
Kobrit Parakarn 2025.11.13 07:08 
 

Go Again. OK Let's go.

2025.12.01 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 04:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ronin47 9eGold Since October 2025
50 USD par mois
200%
3
44K
USD
1.6K
USD
9
100%
1 081
75%
18%
2.09
1.62
USD
8%
1:500
Copier

