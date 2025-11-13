SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ronin47 9eGold Since October 2025
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 9eGold Since October 2025

Mohd Azlan Md Nor
1 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
3 / 44K USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 200%
FBS-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 081
Kârla kapanan işlemler:
813 (75.20%)
Zararla kapanan işlemler:
268 (24.79%)
En iyi işlem:
49.55 USD
En kötü işlem:
-37.75 USD
Brüt kâr:
3 345.63 USD (334 165 pips)
Brüt zarar:
-1 598.99 USD (159 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (79.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.75 USD (4)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
18.46%
Maks. mevduat yükü:
3.25%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
111
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
18.49
Alış işlemleri:
466 (43.11%)
Satış işlemleri:
615 (56.89%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
4.12 USD
Ortalama zarar:
-5.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-93.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.46 USD (5)
Aylık büyüme:
50.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
94.46 USD (6.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.64% (93.09 USD)
Varlığa göre:
5.78% (110.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1081
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 174K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.55 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +79.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-8
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
71 daha fazla...
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 9eGold Since October 2025
Ortalama derecelendirme:
Kobrit Parakarn
422
Kobrit Parakarn 2025.11.13 07:08 
 

Go Again. OK Let's go.

2025.12.01 02:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 04:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
