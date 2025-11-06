- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
101
Profit Trade:
42 (41.58%)
Loss Trade:
59 (58.42%)
Best Trade:
39.17 EUR
Worst Trade:
-53.82 EUR
Profitto lordo:
174.06 EUR (140 260 pips)
Perdita lorda:
-112.38 EUR (86 992 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (63.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
78.47 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
99.02%
Massimo carico di deposito:
27.58%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
7 (6.93%)
Short Trade:
94 (93.07%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.61 EUR
Profitto medio:
4.14 EUR
Perdita media:
-1.90 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-9.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-56.87 EUR (4)
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.64 EUR
Massimale:
75.64 EUR (15.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.13% (75.64 EUR)
Per equità:
9.58% (46.70 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|70
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|53K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.17 EUR
Worst Trade: -54 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +63.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -9.85 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
Hedge EA MT5 on US30, M30 chart and default settings.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
533
EUR
EUR
1
90%
101
41%
99%
1.54
0.61
EUR
EUR
15%
1:500