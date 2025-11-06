SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hedge EA MT5
Priit Sink

Hedge EA MT5

Priit Sink
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
45 (40.90%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (59.09%)
En iyi işlem:
39.17 EUR
En kötü işlem:
-53.82 EUR
Brüt kâr:
175.13 EUR (141 500 pips)
Brüt zarar:
-118.14 EUR (93 656 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (63.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
78.47 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
86.11%
Maks. mevduat yükü:
27.58%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
111
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
7 (6.36%)
Satış işlemleri:
103 (93.64%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.52 EUR
Ortalama kâr:
3.89 EUR
Ortalama zarar:
-1.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-9.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-56.87 EUR (4)
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.64 EUR
Maksimum:
75.64 EUR (15.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.13% (75.64 EUR)
Varlığa göre:
9.58% (46.70 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 65
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 48K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.17 EUR
En kötü işlem: -54 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +63.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.85 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Hedge EA MT5 on US30, M30 chart and default settings.
İnceleme yok
2025.11.07 11:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 15:37
Share of trading days is too low
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.06 15:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 15:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 15:37
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 15:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 14:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 14:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.06 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.