İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
45 (40.90%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (59.09%)
En iyi işlem:
39.17 EUR
En kötü işlem:
-53.82 EUR
Brüt kâr:
175.13 EUR (141 500 pips)
Brüt zarar:
-118.14 EUR (93 656 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (63.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
78.47 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
86.11%
Maks. mevduat yükü:
27.58%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
111
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
7 (6.36%)
Satış işlemleri:
103 (93.64%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.52 EUR
Ortalama kâr:
3.89 EUR
Ortalama zarar:
-1.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-9.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-56.87 EUR (4)
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.64 EUR
Maksimum:
75.64 EUR (15.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.13% (75.64 EUR)
Varlığa göre:
9.58% (46.70 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|65
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.17 EUR
En kötü işlem: -54 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +63.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.85 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Hedge EA MT5 on US30, M30 chart and default settings.
