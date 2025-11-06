SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Hedge EA MT5
Priit Sink

Hedge EA MT5

Priit Sink
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
101
Bénéfice trades:
42 (41.58%)
Perte trades:
59 (58.42%)
Meilleure transaction:
39.17 EUR
Pire transaction:
-53.82 EUR
Bénéfice brut:
174.06 EUR (140 260 pips)
Perte brute:
-112.38 EUR (86 992 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (63.68 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
78.47 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
86.11%
Charge de dépôt maximale:
27.58%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
102
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
0.82
Longs trades:
7 (6.93%)
Courts trades:
94 (93.07%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
0.61 EUR
Bénéfice moyen:
4.14 EUR
Perte moyenne:
-1.90 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-9.85 EUR)
Perte consécutive maximale:
-56.87 EUR (4)
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
75.64 EUR
Maximal:
75.64 EUR (15.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.13% (75.64 EUR)
Par fonds propres:
9.58% (46.70 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 101
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 70
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 53K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.17 EUR
Pire transaction: -54 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +63.68 EUR
Perte consécutive maximale: -9.85 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Hedge EA MT5 on US30, M30 chart and default settings.
Aucun avis
2025.11.07 11:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 15:37
Share of trading days is too low
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.06 15:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 15:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 15:37
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 15:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 14:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 14:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.06 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hedge EA MT5
30 USD par mois
13%
0
0
USD
532
EUR
1
88%
101
41%
86%
1.54
0.61
EUR
15%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.