Xing Yuan Peng

Stable Gold

Xing Yuan Peng
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
50 (67.56%)
Loss Trade:
24 (32.43%)
Best Trade:
294.12 USD
Worst Trade:
-528.22 USD
Profitto lordo:
2 434.04 USD (30 004 pips)
Perdita lorda:
-2 705.07 USD (32 345 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (599.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 228.65 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
38.47%
Massimo carico di deposito:
2.20%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
38 (51.35%)
Short Trade:
36 (48.65%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-3.66 USD
Profitto medio:
48.68 USD
Perdita media:
-112.71 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 508.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 508.80 USD (6)
Crescita mensile:
-5.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 276.82 USD
Massimale:
1 511.65 USD (28.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.62% (1 510.90 USD)
Per equità:
0.56% (24.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -271
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +294.12 USD
Worst Trade: -528 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +599.40 USD
Massima perdita consecutiva: -1 508.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.03 09:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.03 03:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Stable Gold
30USD al mese
-6%
0
0
USD
4.4K
USD
4
100%
74
67%
38%
0.89
-3.66
USD
31%
1:500
