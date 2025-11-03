- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
50 (67.56%)
Loss Trade:
24 (32.43%)
Best Trade:
294.12 USD
Worst Trade:
-528.22 USD
Profitto lordo:
2 434.04 USD (30 004 pips)
Perdita lorda:
-2 705.07 USD (32 345 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (599.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 228.65 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
38.47%
Massimo carico di deposito:
2.20%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
38 (51.35%)
Short Trade:
36 (48.65%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-3.66 USD
Profitto medio:
48.68 USD
Perdita media:
-112.71 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 508.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 508.80 USD (6)
Crescita mensile:
-5.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 276.82 USD
Massimale:
1 511.65 USD (28.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.62% (1 510.90 USD)
Per equità:
0.56% (24.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-271
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +294.12 USD
Worst Trade: -528 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +599.40 USD
Massima perdita consecutiva: -1 508.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.11 × 9
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29232
Non ci sono recensioni
