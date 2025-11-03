SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Stable Gold
Xing Yuan Peng

Stable Gold

Xing Yuan Peng
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
50 (67.56%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (32.43%)
En iyi işlem:
294.12 USD
En kötü işlem:
-528.22 USD
Brüt kâr:
2 434.04 USD (30 004 pips)
Brüt zarar:
-2 705.07 USD (32 345 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (599.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 228.65 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
38.47%
Maks. mevduat yükü:
2.20%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
38 (51.35%)
Satış işlemleri:
36 (48.65%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-3.66 USD
Ortalama kâr:
48.68 USD
Ortalama zarar:
-112.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 508.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 508.80 USD (6)
Aylık büyüme:
-5.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 276.82 USD
Maksimum:
1 511.65 USD (28.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.62% (1 510.90 USD)
Varlığa göre:
0.56% (24.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -271
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +294.12 USD
En kötü işlem: -528 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +599.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 508.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsEU-MT5-5
1.11 × 9
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29232
88 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.03 09:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.03 03:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Stable Gold
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
4.4K
USD
4
100%
74
67%
38%
0.89
-3.66
USD
31%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.