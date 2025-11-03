- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
50 (67.56%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (32.43%)
En iyi işlem:
294.12 USD
En kötü işlem:
-528.22 USD
Brüt kâr:
2 434.04 USD (30 004 pips)
Brüt zarar:
-2 705.07 USD (32 345 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (599.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 228.65 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
38.47%
Maks. mevduat yükü:
2.20%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
38 (51.35%)
Satış işlemleri:
36 (48.65%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-3.66 USD
Ortalama kâr:
48.68 USD
Ortalama zarar:
-112.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 508.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 508.80 USD (6)
Aylık büyüme:
-5.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 276.82 USD
Maksimum:
1 511.65 USD (28.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.62% (1 510.90 USD)
Varlığa göre:
0.56% (24.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-271
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +294.12 USD
En kötü işlem: -528 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +599.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 508.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.11 × 9
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29232
İnceleme yok
