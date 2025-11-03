SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Stable Gold
Xing Yuan Peng

Stable Gold

Xing Yuan Peng
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
74
Bénéfice trades:
50 (67.56%)
Perte trades:
24 (32.43%)
Meilleure transaction:
294.12 USD
Pire transaction:
-528.22 USD
Bénéfice brut:
2 434.04 USD (30 004 pips)
Perte brute:
-2 705.07 USD (32 345 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (599.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 228.65 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
38.47%
Charge de dépôt maximale:
2.20%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
-0.18
Longs trades:
38 (51.35%)
Courts trades:
36 (48.65%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-3.66 USD
Bénéfice moyen:
48.68 USD
Perte moyenne:
-112.71 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 508.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 508.80 USD (6)
Croissance mensuelle:
-5.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 276.82 USD
Maximal:
1 511.65 USD (28.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.62% (1 510.90 USD)
Par fonds propres:
0.56% (24.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -271
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +294.12 USD
Pire transaction: -528 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +599.40 USD
Perte consécutive maximale: -1 508.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsEU-MT5-5
1.11 × 9
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29232
88 plus...
Aucun avis
2025.11.03 09:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.03 03:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.