Christia Nency Tri

Foxen

Christia Nency Tri
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
162
Profit Trade:
130 (80.24%)
Loss Trade:
32 (19.75%)
Best Trade:
17.18 USD
Worst Trade:
-22.87 USD
Profitto lordo:
374.96 USD (50 700 pips)
Perdita lorda:
-196.01 USD (32 241 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (51.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.24 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.94%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
60 (37.04%)
Short Trade:
102 (62.96%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
2.88 USD
Perdita media:
-6.13 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-174.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-174.11 USD (14)
Crescita mensile:
-16.20%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.91 USD
Massimale:
174.11 USD (36.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
32.32% (74.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 42
NZDCAD 34
AUDNZD 24
GBPJPY 21
USDJPY 13
EURAUD 9
GBPCHF 8
EURJPY 7
USDCHF 3
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 68
NZDCAD 57
AUDNZD -105
GBPJPY 72
USDJPY 26
EURAUD 14
GBPCHF 33
EURJPY 10
USDCHF 2
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 9.3K
NZDCAD 6.8K
AUDNZD -19K
GBPJPY 11K
USDJPY 3.8K
EURAUD 2.1K
GBPCHF 2.6K
EURJPY 1.5K
USDCHF 126
GBPUSD 236
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.18 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +51.40 USD
Massima perdita consecutiva: -174.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.30 13:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
