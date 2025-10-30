- Crescita
Trade:
162
Profit Trade:
130 (80.24%)
Loss Trade:
32 (19.75%)
Best Trade:
17.18 USD
Worst Trade:
-22.87 USD
Profitto lordo:
374.96 USD (50 700 pips)
Perdita lorda:
-196.01 USD (32 241 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (51.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.24 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.94%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
60 (37.04%)
Short Trade:
102 (62.96%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
2.88 USD
Perdita media:
-6.13 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-174.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-174.11 USD (14)
Crescita mensile:
-16.20%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.91 USD
Massimale:
174.11 USD (36.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
32.32% (74.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|NZDCAD
|34
|AUDNZD
|24
|GBPJPY
|21
|USDJPY
|13
|EURAUD
|9
|GBPCHF
|8
|EURJPY
|7
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|68
|NZDCAD
|57
|AUDNZD
|-105
|GBPJPY
|72
|USDJPY
|26
|EURAUD
|14
|GBPCHF
|33
|EURJPY
|10
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|9.3K
|NZDCAD
|6.8K
|AUDNZD
|-19K
|GBPJPY
|11K
|USDJPY
|3.8K
|EURAUD
|2.1K
|GBPCHF
|2.6K
|EURJPY
|1.5K
|USDCHF
|126
|GBPUSD
|236
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.18 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +51.40 USD
Massima perdita consecutiva: -174.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
