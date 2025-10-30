- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
130 (80.24%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (19.75%)
En iyi işlem:
17.18 USD
En kötü işlem:
-22.87 USD
Brüt kâr:
374.96 USD (50 700 pips)
Brüt zarar:
-196.01 USD (32 241 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (51.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.24 USD (13)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.97%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
60 (37.04%)
Satış işlemleri:
102 (62.96%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
2.88 USD
Ortalama zarar:
-6.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-174.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-174.11 USD (14)
Aylık büyüme:
-16.20%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.91 USD
Maksimum:
174.11 USD (36.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
32.53% (74.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|NZDCAD
|34
|AUDNZD
|24
|GBPJPY
|21
|USDJPY
|13
|EURAUD
|9
|GBPCHF
|8
|EURJPY
|7
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|68
|NZDCAD
|57
|AUDNZD
|-105
|GBPJPY
|72
|USDJPY
|26
|EURAUD
|14
|GBPCHF
|33
|EURJPY
|10
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|9.3K
|NZDCAD
|6.8K
|AUDNZD
|-19K
|GBPJPY
|11K
|USDJPY
|3.8K
|EURAUD
|2.1K
|GBPCHF
|2.6K
|EURJPY
|1.5K
|USDCHF
|126
|GBPUSD
|236
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.18 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +51.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -174.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok