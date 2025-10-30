SinyallerBölümler
Christia Nency Tri

Foxen

Christia Nency Tri
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
130 (80.24%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (19.75%)
En iyi işlem:
17.18 USD
En kötü işlem:
-22.87 USD
Brüt kâr:
374.96 USD (50 700 pips)
Brüt zarar:
-196.01 USD (32 241 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (51.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.24 USD (13)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.97%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
60 (37.04%)
Satış işlemleri:
102 (62.96%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
2.88 USD
Ortalama zarar:
-6.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-174.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-174.11 USD (14)
Aylık büyüme:
-16.20%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.91 USD
Maksimum:
174.11 USD (36.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
32.53% (74.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 42
NZDCAD 34
AUDNZD 24
GBPJPY 21
USDJPY 13
EURAUD 9
GBPCHF 8
EURJPY 7
USDCHF 3
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 68
NZDCAD 57
AUDNZD -105
GBPJPY 72
USDJPY 26
EURAUD 14
GBPCHF 33
EURJPY 10
USDCHF 2
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 9.3K
NZDCAD 6.8K
AUDNZD -19K
GBPJPY 11K
USDJPY 3.8K
EURAUD 2.1K
GBPCHF 2.6K
EURJPY 1.5K
USDCHF 126
GBPUSD 236
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.18 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +51.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -174.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.30 13:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
