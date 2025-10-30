SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Foxen
Christia Nency Tri

Foxen

Christia Nency Tri
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
162
Bénéfice trades:
130 (80.24%)
Perte trades:
32 (19.75%)
Meilleure transaction:
17.18 USD
Pire transaction:
-22.87 USD
Bénéfice brut:
374.96 USD (50 700 pips)
Perte brute:
-196.01 USD (32 241 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (51.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.24 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.97%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.03
Longs trades:
60 (37.04%)
Courts trades:
102 (62.96%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
1.10 USD
Bénéfice moyen:
2.88 USD
Perte moyenne:
-6.13 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-174.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-174.11 USD (14)
Croissance mensuelle:
-16.20%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.91 USD
Maximal:
174.11 USD (36.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
32.53% (74.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 42
NZDCAD 34
AUDNZD 24
GBPJPY 21
USDJPY 13
EURAUD 9
GBPCHF 8
EURJPY 7
USDCHF 3
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 68
NZDCAD 57
AUDNZD -105
GBPJPY 72
USDJPY 26
EURAUD 14
GBPCHF 33
EURJPY 10
USDCHF 2
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 9.3K
NZDCAD 6.8K
AUDNZD -19K
GBPJPY 11K
USDJPY 3.8K
EURAUD 2.1K
GBPCHF 2.6K
EURJPY 1.5K
USDCHF 126
GBPUSD 236
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
2025.10.30 13:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
