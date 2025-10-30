- Crescita
Trade:
168
Profit Trade:
147 (87.50%)
Loss Trade:
21 (12.50%)
Best Trade:
529.60 USD
Worst Trade:
-195.16 USD
Profitto lordo:
9 118.57 USD (13 332 pips)
Perdita lorda:
-1 576.50 USD (5 239 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (701.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 170.71 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.53%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
38.65
Long Trade:
93 (55.36%)
Short Trade:
75 (44.64%)
Fattore di profitto:
5.78
Profitto previsto:
44.89 USD
Profitto medio:
62.03 USD
Perdita media:
-75.07 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-75.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-195.16 USD (1)
Crescita mensile:
80.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
195.16 USD (2.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.29% (75.90 USD)
Per equità:
2.61% (444.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|168
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|7.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|8.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +529.60 USD
Worst Trade: -195 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +701.74 USD
Massima perdita consecutiva: -75.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 8
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 38
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
OctaFX-Real9
|0.50 × 10
|
OctaFX-Real5
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.97 × 37
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 6
|1.21 × 298
|
OctaFX-Real6
|1.53 × 118
|
CXMDirect-Live
|1.57 × 58
|
FxPro.com-Real07
|2.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live
|2.36 × 258
|
FBS-Real-3
|3.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|3.95 × 175
|
OctaFX-Real
|4.00 × 9
|
XMGlobal-Real 8
|4.24 × 419
|
BDSwissGlobal-Real01
|4.26 × 72
7 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
232%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
10
100%
168
87%
100%
5.78
44.89
USD
USD
3%
1:500