- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
168
Kârla kapanan işlemler:
147 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (12.50%)
En iyi işlem:
529.60 USD
En kötü işlem:
-195.16 USD
Brüt kâr:
9 118.57 USD (13 332 pips)
Brüt zarar:
-1 576.50 USD (5 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (701.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 170.71 USD (9)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.53%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
38.65
Alış işlemleri:
93 (55.36%)
Satış işlemleri:
75 (44.64%)
Kâr faktörü:
5.78
Beklenen getiri:
44.89 USD
Ortalama kâr:
62.03 USD
Ortalama zarar:
-75.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-75.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-195.16 USD (1)
Aylık büyüme:
80.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
195.16 USD (2.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.29% (75.90 USD)
Varlığa göre:
2.61% (444.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|168
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|7.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|8.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +529.60 USD
En kötü işlem: -195 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +701.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 8
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 38
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
OctaFX-Real9
|0.50 × 10
|
OctaFX-Real5
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.97 × 37
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 6
|1.21 × 298
|
OctaFX-Real6
|1.53 × 118
|
CXMDirect-Live
|1.57 × 58
|
FxPro.com-Real07
|2.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live
|2.36 × 258
|
FBS-Real-3
|3.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|3.95 × 175
|
OctaFX-Real
|4.00 × 9
|
XMGlobal-Real 8
|4.24 × 419
|
BDSwissGlobal-Real01
|4.26 × 72
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
232%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
10
100%
168
87%
100%
5.78
44.89
USD
USD
3%
1:500