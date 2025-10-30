SignauxSections
Andri K. Marengga

Naratama

Andri K. Marengga
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 232%
OctaFX-Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
168
Bénéfice trades:
147 (87.50%)
Perte trades:
21 (12.50%)
Meilleure transaction:
529.60 USD
Pire transaction:
-195.16 USD
Bénéfice brut:
9 118.57 USD (13 332 pips)
Perte brute:
-1 576.50 USD (5 239 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (701.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 170.71 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.53%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
38.65
Longs trades:
93 (55.36%)
Courts trades:
75 (44.64%)
Facteur de profit:
5.78
Rendement attendu:
44.89 USD
Bénéfice moyen:
62.03 USD
Perte moyenne:
-75.07 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-75.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-195.16 USD (1)
Croissance mensuelle:
80.14%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
195.16 USD (2.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.29% (75.90 USD)
Par fonds propres:
2.61% (444.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 168
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 7.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 8.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +529.60 USD
Pire transaction: -195 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +701.74 USD
Perte consécutive maximale: -75.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 8
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 38
OctaFX-Real10
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
OctaFX-Real2
0.25 × 4
OctaFX-Real9
0.50 × 10
OctaFX-Real5
0.50 × 2
OctaFX-Real8
0.97 × 37
ExclusiveMarkets2-Live 2
1.00 × 1
DooPrime-Live 6
1.21 × 298
OctaFX-Real6
1.53 × 118
CXMDirect-Live
1.57 × 58
FxPro.com-Real07
2.00 × 3
UltimaMarkets-Live
2.36 × 258
FBS-Real-3
3.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
3.95 × 175
OctaFX-Real
4.00 × 9
XMGlobal-Real 8
4.24 × 419
BDSwissGlobal-Real01
4.26 × 72
7 plus...
Aucun avis
2025.10.30 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 03:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.