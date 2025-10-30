Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20 0.00 × 8 VantageFXInternational-Live 8 0.00 × 1 XMGlobal-Real 251 0.00 × 1 Tradeview-Markets Live 2 0.00 × 38 OctaFX-Real10 0.00 × 2 Exness-Real18 0.00 × 2 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 4 OctaFX-Real2 0.25 × 4 OctaFX-Real9 0.50 × 10 OctaFX-Real5 0.50 × 2 OctaFX-Real8 0.97 × 37 ExclusiveMarkets2-Live 2 1.00 × 1 DooPrime-Live 6 1.21 × 298 OctaFX-Real6 1.53 × 118 CXMDirect-Live 1.57 × 58 FxPro.com-Real07 2.00 × 3 UltimaMarkets-Live 2.36 × 258 FBS-Real-3 3.00 × 1 OneFinancialMarkets-US11-Live 3.95 × 175 OctaFX-Real 4.00 × 9 XMGlobal-Real 8 4.24 × 419 BDSwissGlobal-Real01 4.26 × 72 7 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou