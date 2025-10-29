- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
227
Kârla kapanan işlemler:
148 (65.19%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (34.80%)
En iyi işlem:
735.90 USD
En kötü işlem:
-171.20 USD
Brüt kâr:
5 238.18 USD (40 514 pips)
Brüt zarar:
-2 532.81 USD (26 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (280.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
796.30 USD (7)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
5.30
Alış işlemleri:
133 (58.59%)
Satış işlemleri:
94 (41.41%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
11.92 USD
Ortalama kâr:
35.39 USD
Ortalama zarar:
-32.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-510.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-510.70 USD (6)
Aylık büyüme:
28.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
510.80 USD (8.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|227
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|2.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +735.90 USD
En kötü işlem: -171 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +280.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -510.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
