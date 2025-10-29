SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Goat Member Retno Dwi
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Retno Dwi

Fakar Suhartami Pratama
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
227
Bénéfice trades:
148 (65.19%)
Perte trades:
79 (34.80%)
Meilleure transaction:
735.90 USD
Pire transaction:
-171.20 USD
Bénéfice brut:
5 238.18 USD (40 514 pips)
Perte brute:
-2 532.81 USD (26 494 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (280.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
796.30 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
45 minutes
Facteur de récupération:
5.30
Longs trades:
133 (58.59%)
Courts trades:
94 (41.41%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
11.92 USD
Bénéfice moyen:
35.39 USD
Perte moyenne:
-32.06 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-510.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-510.70 USD (6)
Croissance mensuelle:
28.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.10 USD
Maximal:
510.80 USD (8.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDu 227
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDu 2.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDu 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +735.90 USD
Pire transaction: -171 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +280.50 USD
Perte consécutive maximale: -510.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hanya Member
Aucun avis
2025.10.29 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire