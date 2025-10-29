SegnaliSezioni
Artur Gebka

EURUSD Test

Artur Gebka
0 recensioni
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -61%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 858
Profit Trade:
4 520 (77.15%)
Loss Trade:
1 338 (22.84%)
Best Trade:
315.81 USD
Worst Trade:
-892.57 USD
Profitto lordo:
25 367.43 USD (3 623 108 pips)
Perdita lorda:
-32 181.44 USD (5 187 641 pips)
Vincite massime consecutive:
211 (503.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 107.16 USD (126)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.88%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
2 113 (36.07%)
Short Trade:
3 745 (63.93%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-1.16 USD
Profitto medio:
5.61 USD
Perdita media:
-24.05 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-83.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 992.06 USD (9)
Crescita mensile:
6.13%
Previsione annuale:
74.36%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 021.23 USD
Massimale:
21 574.50 USD (147.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.95% (21 574.50 USD)
Per equità:
0.86% (3.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1198
DJ30 1169
EURUSD 1010
NAS100 477
XAUAUD 353
CADJPY 131
USDHUF 126
AUDUSD 100
SOLUSD 85
SP500 79
USDJPY 74
AUDCAD 74
AUDJPY 72
EURCAD 67
CHFJPY 62
EURCHF 60
XAGSGD 55
EURJPY 50
GBPJPY 42
EURNZD 42
NZDJPY 41
USDCHF 39
EURGBP 38
AVEUSD 34
XAGUSD 33
NZDCHF 32
AUDNZD 30
AUDCHF 30
GBPCHF 30
CADCHF 28
GBPAUD 23
USDSEK 22
USDCAD 21
GER30 19
EURHUF 18
CHFSGD 15
LNKUSD 14
NZDCNH 11
XAUCNH 7
EURAUD 7
USDNOK 5
GBPCNH 5
STOXX50 5
ADAUSD 4
XRPUSD 4
GBPUSD 4
DOGUSD 3
NETH25 2
UK100 2
NZDUSD 2
JP225USD 1
COPPER 1
ALGUSD 1
BTCUSD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -7.9K
DJ30 942
EURUSD 1K
NAS100 1.7K
XAUAUD -7.8K
CADJPY 262
USDHUF 92
AUDUSD 168
SOLUSD 19
SP500 33
USDJPY 305
AUDCAD 38
AUDJPY 16
EURCAD 202
CHFJPY 114
EURCHF 109
XAGSGD 1.1K
EURJPY 250
GBPJPY 209
EURNZD 102
NZDJPY -7
USDCHF 309
EURGBP 52
AVEUSD -62
XAGUSD 1.1K
NZDCHF 59
AUDNZD 29
AUDCHF 128
GBPCHF 187
CADCHF 54
GBPAUD 54
USDSEK 42
USDCAD 18
GER30 81
EURHUF 24
CHFSGD 26
LNKUSD 39
NZDCNH 18
XAUCNH 117
EURAUD -51
USDNOK 10
GBPCNH 13
STOXX50 15
ADAUSD -57
XRPUSD -13
GBPUSD 2
DOGUSD -2
NETH25 2
UK100 14
NZDUSD 0
JP225USD 1
COPPER 18
ALGUSD 0
BTCUSD 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -710K
DJ30 -1.1M
EURUSD 24K
NAS100 876K
XAUAUD -1.1M
CADJPY 15K
USDHUF 9.9K
AUDUSD 14K
SOLUSD -3.5K
SP500 37K
USDJPY 16K
AUDCAD -2.4K
AUDJPY -2.1K
EURCAD 12K
CHFJPY 11K
EURCHF 3.5K
XAGSGD 16K
EURJPY 8.5K
GBPJPY 15K
EURNZD 10K
NZDJPY -3.7K
USDCHF 8.4K
EURGBP 4K
AVEUSD -1.8K
XAGUSD 12K
NZDCHF 2.2K
AUDNZD 1.2K
AUDCHF 5.8K
GBPCHF 6.6K
CADCHF 837
GBPAUD 7.4K
USDSEK 37K
USDCAD 1.5K
GER30 69K
EURHUF 4.4K
CHFSGD 2.4K
LNKUSD -1.4K
NZDCNH 11K
XAUCNH 41K
EURAUD -5.1K
USDNOK 11K
GBPCNH 9.1K
STOXX50 14K
ADAUSD -549
XRPUSD -14K
GBPUSD 200
DOGUSD -76
NETH25 2.2K
UK100 5.3K
NZDUSD 49
JP225USD 1.4K
COPPER 1.8K
ALGUSD 30
BTCUSD -3.6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +315.81 USD
Worst Trade: -893 USD
Vincite massime consecutive: 126
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +503.21 USD
Massima perdita consecutiva: -83.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 3
ThreeTrader-Live
0.00 × 1
AUSMarkets-Live
0.00 × 2
B2Broker-Real
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
Ava-Real 5
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 4
Exness-Real14
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 32
FusionMarkets-Live
0.39 × 99
ICMarketsSC-Live27
0.67 × 6
HTFXLtd-Live
0.68 × 19
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.73 × 15
RoboForex-Prime
0.74 × 27
ICMarketsSC-Live14
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.85 × 228
ICMarketsSC-Live25
0.92 × 26
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 12
Axi-US05-Live
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.48 × 87
Exness-Real4
1.49 × 37
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 16
test test
Non ci sono recensioni
2025.10.29 14:43
A large drawdown may occur on the account again
