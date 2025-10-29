SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EURUSD Test
Artur Gebka

EURUSD Test

Artur Gebka
0 inceleme
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -61%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 858
Kârla kapanan işlemler:
4 520 (77.15%)
Zararla kapanan işlemler:
1 338 (22.84%)
En iyi işlem:
315.81 USD
En kötü işlem:
-892.57 USD
Brüt kâr:
25 367.43 USD (3 623 108 pips)
Brüt zarar:
-32 181.44 USD (5 187 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
211 (503.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 107.16 USD (126)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.88%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
2 113 (36.07%)
Satış işlemleri:
3 745 (63.93%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-1.16 USD
Ortalama kâr:
5.61 USD
Ortalama zarar:
-24.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-83.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 992.06 USD (9)
Aylık büyüme:
6.13%
Yıllık tahmin:
74.36%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 021.23 USD
Maksimum:
21 574.50 USD (147.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.95% (21 574.50 USD)
Varlığa göre:
0.86% (3.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1198
DJ30 1169
EURUSD 1010
NAS100 477
XAUAUD 353
CADJPY 131
USDHUF 126
AUDUSD 100
SOLUSD 85
SP500 79
USDJPY 74
AUDCAD 74
AUDJPY 72
EURCAD 67
CHFJPY 62
EURCHF 60
XAGSGD 55
EURJPY 50
GBPJPY 42
EURNZD 42
NZDJPY 41
USDCHF 39
EURGBP 38
AVEUSD 34
XAGUSD 33
NZDCHF 32
AUDNZD 30
AUDCHF 30
GBPCHF 30
CADCHF 28
GBPAUD 23
USDSEK 22
USDCAD 21
GER30 19
EURHUF 18
CHFSGD 15
LNKUSD 14
NZDCNH 11
XAUCNH 7
EURAUD 7
USDNOK 5
GBPCNH 5
STOXX50 5
ADAUSD 4
XRPUSD 4
GBPUSD 4
DOGUSD 3
NETH25 2
UK100 2
NZDUSD 2
JP225USD 1
COPPER 1
ALGUSD 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -7.9K
DJ30 942
EURUSD 1K
NAS100 1.7K
XAUAUD -7.8K
CADJPY 262
USDHUF 92
AUDUSD 168
SOLUSD 19
SP500 33
USDJPY 305
AUDCAD 38
AUDJPY 16
EURCAD 202
CHFJPY 114
EURCHF 109
XAGSGD 1.1K
EURJPY 250
GBPJPY 209
EURNZD 102
NZDJPY -7
USDCHF 309
EURGBP 52
AVEUSD -62
XAGUSD 1.1K
NZDCHF 59
AUDNZD 29
AUDCHF 128
GBPCHF 187
CADCHF 54
GBPAUD 54
USDSEK 42
USDCAD 18
GER30 81
EURHUF 24
CHFSGD 26
LNKUSD 39
NZDCNH 18
XAUCNH 117
EURAUD -51
USDNOK 10
GBPCNH 13
STOXX50 15
ADAUSD -57
XRPUSD -13
GBPUSD 2
DOGUSD -2
NETH25 2
UK100 14
NZDUSD 0
JP225USD 1
COPPER 18
ALGUSD 0
BTCUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -710K
DJ30 -1.1M
EURUSD 24K
NAS100 876K
XAUAUD -1.1M
CADJPY 15K
USDHUF 9.9K
AUDUSD 14K
SOLUSD -3.5K
SP500 37K
USDJPY 16K
AUDCAD -2.4K
AUDJPY -2.1K
EURCAD 12K
CHFJPY 11K
EURCHF 3.5K
XAGSGD 16K
EURJPY 8.5K
GBPJPY 15K
EURNZD 10K
NZDJPY -3.7K
USDCHF 8.4K
EURGBP 4K
AVEUSD -1.8K
XAGUSD 12K
NZDCHF 2.2K
AUDNZD 1.2K
AUDCHF 5.8K
GBPCHF 6.6K
CADCHF 837
GBPAUD 7.4K
USDSEK 37K
USDCAD 1.5K
GER30 69K
EURHUF 4.4K
CHFSGD 2.4K
LNKUSD -1.4K
NZDCNH 11K
XAUCNH 41K
EURAUD -5.1K
USDNOK 11K
GBPCNH 9.1K
STOXX50 14K
ADAUSD -549
XRPUSD -14K
GBPUSD 200
DOGUSD -76
NETH25 2.2K
UK100 5.3K
NZDUSD 49
JP225USD 1.4K
COPPER 1.8K
ALGUSD 30
BTCUSD -3.6K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +315.81 USD
En kötü işlem: -893 USD
Maksimum ardışık kazanç: 126
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +503.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 3
ThreeTrader-Live
0.00 × 1
AUSMarkets-Live
0.00 × 2
B2Broker-Real
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
Ava-Real 5
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 4
Exness-Real14
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 32
FusionMarkets-Live
0.39 × 99
ICMarketsSC-Live27
0.67 × 6
HTFXLtd-Live
0.68 × 19
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.73 × 15
RoboForex-Prime
0.74 × 27
ICMarketsSC-Live14
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.85 × 228
ICMarketsSC-Live25
0.92 × 26
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 12
Axi-US05-Live
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.48 × 87
Exness-Real4
1.49 × 37
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 16
test test
İnceleme yok
2025.10.29 14:43
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EURUSD Test
Ayda 30 USD
-61%
0
0
USD
377
USD
99
90%
5 858
77%
100%
0.78
-1.16
USD
99%
1:500
Kopyala

