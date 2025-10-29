SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EURUSD Test
Artur Gebka

EURUSD Test

Artur Gebka
0 avis
99 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -61%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 858
Bénéfice trades:
4 520 (77.15%)
Perte trades:
1 338 (22.84%)
Meilleure transaction:
315.81 USD
Pire transaction:
-892.57 USD
Bénéfice brut:
25 367.43 USD (3 623 108 pips)
Perte brute:
-32 181.44 USD (5 187 641 pips)
Gains consécutifs maximales:
211 (503.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 107.16 USD (126)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.88%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.32
Longs trades:
2 113 (36.07%)
Courts trades:
3 745 (63.93%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-1.16 USD
Bénéfice moyen:
5.61 USD
Perte moyenne:
-24.05 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-83.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 992.06 USD (9)
Croissance mensuelle:
6.13%
Prévision annuelle:
74.36%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 021.23 USD
Maximal:
21 574.50 USD (147.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.95% (21 574.50 USD)
Par fonds propres:
0.86% (3.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1198
DJ30 1169
EURUSD 1010
NAS100 477
XAUAUD 353
CADJPY 131
USDHUF 126
AUDUSD 100
SOLUSD 85
SP500 79
USDJPY 74
AUDCAD 74
AUDJPY 72
EURCAD 67
CHFJPY 62
EURCHF 60
XAGSGD 55
EURJPY 50
GBPJPY 42
EURNZD 42
NZDJPY 41
USDCHF 39
EURGBP 38
AVEUSD 34
XAGUSD 33
NZDCHF 32
AUDNZD 30
AUDCHF 30
GBPCHF 30
CADCHF 28
GBPAUD 23
USDSEK 22
USDCAD 21
GER30 19
EURHUF 18
CHFSGD 15
LNKUSD 14
NZDCNH 11
XAUCNH 7
EURAUD 7
USDNOK 5
GBPCNH 5
STOXX50 5
ADAUSD 4
XRPUSD 4
GBPUSD 4
DOGUSD 3
NETH25 2
UK100 2
NZDUSD 2
JP225USD 1
COPPER 1
ALGUSD 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -7.9K
DJ30 942
EURUSD 1K
NAS100 1.7K
XAUAUD -7.8K
CADJPY 262
USDHUF 92
AUDUSD 168
SOLUSD 19
SP500 33
USDJPY 305
AUDCAD 38
AUDJPY 16
EURCAD 202
CHFJPY 114
EURCHF 109
XAGSGD 1.1K
EURJPY 250
GBPJPY 209
EURNZD 102
NZDJPY -7
USDCHF 309
EURGBP 52
AVEUSD -62
XAGUSD 1.1K
NZDCHF 59
AUDNZD 29
AUDCHF 128
GBPCHF 187
CADCHF 54
GBPAUD 54
USDSEK 42
USDCAD 18
GER30 81
EURHUF 24
CHFSGD 26
LNKUSD 39
NZDCNH 18
XAUCNH 117
EURAUD -51
USDNOK 10
GBPCNH 13
STOXX50 15
ADAUSD -57
XRPUSD -13
GBPUSD 2
DOGUSD -2
NETH25 2
UK100 14
NZDUSD 0
JP225USD 1
COPPER 18
ALGUSD 0
BTCUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -710K
DJ30 -1.1M
EURUSD 24K
NAS100 876K
XAUAUD -1.1M
CADJPY 15K
USDHUF 9.9K
AUDUSD 14K
SOLUSD -3.5K
SP500 37K
USDJPY 16K
AUDCAD -2.4K
AUDJPY -2.1K
EURCAD 12K
CHFJPY 11K
EURCHF 3.5K
XAGSGD 16K
EURJPY 8.5K
GBPJPY 15K
EURNZD 10K
NZDJPY -3.7K
USDCHF 8.4K
EURGBP 4K
AVEUSD -1.8K
XAGUSD 12K
NZDCHF 2.2K
AUDNZD 1.2K
AUDCHF 5.8K
GBPCHF 6.6K
CADCHF 837
GBPAUD 7.4K
USDSEK 37K
USDCAD 1.5K
GER30 69K
EURHUF 4.4K
CHFSGD 2.4K
LNKUSD -1.4K
NZDCNH 11K
XAUCNH 41K
EURAUD -5.1K
USDNOK 11K
GBPCNH 9.1K
STOXX50 14K
ADAUSD -549
XRPUSD -14K
GBPUSD 200
DOGUSD -76
NETH25 2.2K
UK100 5.3K
NZDUSD 49
JP225USD 1.4K
COPPER 1.8K
ALGUSD 30
BTCUSD -3.6K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +315.81 USD
Pire transaction: -893 USD
Gains consécutifs maximales: 126
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +503.21 USD
Perte consécutive maximale: -83.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 3
ThreeTrader-Live
0.00 × 1
AUSMarkets-Live
0.00 × 2
B2Broker-Real
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
Ava-Real 5
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 4
Exness-Real14
0.15 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 32
FusionMarkets-Live
0.39 × 99
ICMarketsSC-Live27
0.67 × 6
HTFXLtd-Live
0.68 × 19
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.73 × 15
RoboForex-Prime
0.74 × 27
ICMarketsSC-Live14
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.85 × 228
ICMarketsSC-Live25
0.92 × 26
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 12
Axi-US05-Live
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.48 × 87
Exness-Real4
1.49 × 37
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 16
test test
Aucun avis
2025.10.29 14:43
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EURUSD Test
30 USD par mois
-61%
0
0
USD
377
USD
99
90%
5 858
77%
100%
0.78
-1.16
USD
99%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.