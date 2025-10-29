SignauxSections
Goat Member Christian
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Christian

Fakar Suhartami Pratama
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
296
Bénéfice trades:
187 (63.17%)
Perte trades:
109 (36.82%)
Meilleure transaction:
58.14 USD
Pire transaction:
-22.11 USD
Bénéfice brut:
631.33 USD (44 994 pips)
Perte brute:
-440.47 USD (40 606 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (12.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
101.32 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
55 minutes
Facteur de récupération:
1.71
Longs trades:
176 (59.46%)
Courts trades:
120 (40.54%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
3.38 USD
Perte moyenne:
-4.04 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-102.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-102.24 USD (6)
Croissance mensuelle:
24.76%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.18 USD
Maximal:
111.55 USD (19.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDv 296
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDv 191
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDv 4.4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hanya Member
Aucun avis
2025.10.29 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
