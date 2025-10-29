- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
296
Kârla kapanan işlemler:
187 (63.17%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (36.82%)
En iyi işlem:
58.14 USD
En kötü işlem:
-22.11 USD
Brüt kâr:
631.33 USD (44 994 pips)
Brüt zarar:
-440.47 USD (40 606 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (12.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.32 USD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
176 (59.46%)
Satış işlemleri:
120 (40.54%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
3.38 USD
Ortalama zarar:
-4.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-102.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.24 USD (6)
Aylık büyüme:
24.76%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.18 USD
Maksimum:
111.55 USD (19.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|296
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDv
|191
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDv
|4.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.14 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +12.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
