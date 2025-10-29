- Büyüme
İşlemler:
484
Kârla kapanan işlemler:
333 (68.80%)
Zararla kapanan işlemler:
151 (31.20%)
En iyi işlem:
1 459.20 USD
En kötü işlem:
-613.66 USD
Brüt kâr:
18 024.86 USD (63 687 pips)
Brüt zarar:
-12 192.54 USD (61 807 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (608.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 585.62 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
272 (56.20%)
Satış işlemleri:
212 (43.80%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
12.05 USD
Ortalama kâr:
54.13 USD
Ortalama zarar:
-80.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 331.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 279.90 USD (5)
Aylık büyüme:
29.73%
Yıllık tahmin:
360.73%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
162.17 USD
Maksimum:
2 723.12 USD (15.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.47% (2 723.12 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|483
|EURUSDu
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|5.8K
|EURUSDu
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|1.9K
|EURUSDu
|-8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
