SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Goat Member Yuda 4
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Yuda 4

Fakar Suhartami Pratama
0 avis
69 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 100%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
484
Bénéfice trades:
333 (68.80%)
Perte trades:
151 (31.20%)
Meilleure transaction:
1 459.20 USD
Pire transaction:
-613.66 USD
Bénéfice brut:
18 024.86 USD (63 687 pips)
Perte brute:
-12 192.54 USD (61 807 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (608.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 585.62 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.14
Longs trades:
272 (56.20%)
Courts trades:
212 (43.80%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
12.05 USD
Bénéfice moyen:
54.13 USD
Perte moyenne:
-80.75 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 331.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 279.90 USD (5)
Croissance mensuelle:
29.73%
Prévision annuelle:
360.73%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
162.17 USD
Maximal:
2 723.12 USD (15.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.47% (2 723.12 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDu 483
EURUSDu 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDu 5.8K
EURUSDu 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDu 1.9K
EURUSDu -8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 459.20 USD
Pire transaction: -614 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +608.62 USD
Perte consécutive maximale: -1 331.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hanya Member
Aucun avis
2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire