Esmailly De Sousa Pessoa

HorizonSeed

Esmailly De Sousa Pessoa
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
450.81 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
724.13 USD (716 pips)
Perdita lorda:
-27.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (724.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
724.13 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.63%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
46.48
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
26.82
Profitto previsto:
241.38 USD
Profitto medio:
241.38 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.68 USD
Massimale:
15.00 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.05% (15.00 USD)
Per equità:
0.96% (309.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD.r 1
GBPUSD.r 1
EURCAD.r 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD.r -6
GBPUSD.r 267
EURCAD.r 442
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD.r 3
GBPUSD.r 272
EURCAD.r 441
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +450.81 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +724.13 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Welcome to Horizon Seed, designed to achieve a target annual return of 24%. This account primarily focuses on manual trading strategies across Forex, Cryptocurrencies, and Stocks, with Forex serving as the cornerstone of our approach.

We aim for 2 to 5 trades per week, which may be closed within the same day or held longer, depending on market conditions. The strategy includes both short-term trades and longer-term positions, with the flexibility to implement grid trading when appropriate.

Join us to benefit from a disciplined, strategic approach to diversified trading.


Non ci sono recensioni
2025.10.24 10:07
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.24 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.24 09:07
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HorizonSeed
1000USD al mese
2%
0
0
USD
32K
USD
1
0%
3
100%
100%
26.81
241.38
USD
1%
1:500
Copia

