- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD.r
|1
|GBPUSD.r
|1
|EURCAD.r
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD.r
|-6
|GBPUSD.r
|267
|EURCAD.r
|442
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD.r
|3
|GBPUSD.r
|272
|EURCAD.r
|441
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Welcome to Horizon Seed, designed to achieve a target annual return of 24%. This account primarily focuses on manual trading strategies across Forex, Cryptocurrencies, and Stocks, with Forex serving as the cornerstone of our approach.
We aim for 2 to 5 trades per week, which may be closed within the same day or held longer, depending on market conditions. The strategy includes both short-term trades and longer-term positions, with the flexibility to implement grid trading when appropriate.
Join us to benefit from a disciplined, strategic approach to diversified trading.
