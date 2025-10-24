- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD.r
|1
|GBPUSD.r
|1
|EURCAD.r
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD.r
|-6
|GBPUSD.r
|267
|EURCAD.r
|442
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD.r
|3
|GBPUSD.r
|272
|EURCAD.r
|441
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Welcome to Horizon Seed, designed to achieve a target annual return of 24%. This account primarily focuses on manual trading strategies across Forex, Cryptocurrencies, and Stocks, with Forex serving as the cornerstone of our approach.
We aim for 2 to 5 trades per week, which may be closed within the same day or held longer, depending on market conditions. The strategy includes both short-term trades and longer-term positions, with the flexibility to implement grid trading when appropriate.
Join us to benefit from a disciplined, strategic approach to diversified trading.
