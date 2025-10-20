SegnaliSezioni
Khaira Fadhil Darmawan

Pendi

Khaira Fadhil Darmawan
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
138
Profit Trade:
67 (48.55%)
Loss Trade:
71 (51.45%)
Best Trade:
41.69 USD
Worst Trade:
-20.67 USD
Profitto lordo:
497.51 USD (51 335 pips)
Perdita lorda:
-378.71 USD (37 966 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (91.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.82 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
49.42%
Massimo carico di deposito:
0.92%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
86 (62.32%)
Short Trade:
52 (37.68%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.86 USD
Profitto medio:
7.43 USD
Perdita media:
-5.33 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-61.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.40 USD (7)
Crescita mensile:
106.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.80 USD
Massimale:
107.96 USD (69.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.66% (1.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 60
GBPUSD_MRG 18
GBPJPY_MRG 16
EURUSD_MRG 15
EURJPY_MRG 10
AUDJPY_MRG 6
USDJPY_MRG 5
AUDUSD_MRG 3
CADJPY_MRG 2
CHFJPY_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
USDCAD_MRG 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 109
GBPUSD_MRG -16
GBPJPY_MRG -1
EURUSD_MRG 18
EURJPY_MRG 2
AUDJPY_MRG -3
USDJPY_MRG 10
AUDUSD_MRG -2
CADJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG -2
NZDUSD_MRG 1
USDCAD_MRG -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 11K
GBPUSD_MRG -977
GBPJPY_MRG 711
EURUSD_MRG 1.4K
EURJPY_MRG 99
AUDJPY_MRG -441
USDJPY_MRG 1.6K
AUDUSD_MRG -194
CADJPY_MRG 623
CHFJPY_MRG -362
NZDUSD_MRG 144
USDCAD_MRG -100
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.69 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +91.82 USD
Massima perdita consecutiva: -61.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.20 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pendi
30USD al mese
0%
0
0
USD
219
USD
6
0%
138
48%
49%
1.31
0.86
USD
1%
1:500
Copia

