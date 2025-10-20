SignauxSections
Khaira Fadhil Darmawan

Pendi

Khaira Fadhil Darmawan
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
138
Bénéfice trades:
67 (48.55%)
Perte trades:
71 (51.45%)
Meilleure transaction:
41.69 USD
Pire transaction:
-20.67 USD
Bénéfice brut:
497.51 USD (51 335 pips)
Perte brute:
-378.71 USD (37 966 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (91.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
91.82 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
68.34%
Charge de dépôt maximale:
0.92%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.10
Longs trades:
86 (62.32%)
Courts trades:
52 (37.68%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.86 USD
Bénéfice moyen:
7.43 USD
Perte moyenne:
-5.33 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-61.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-61.40 USD (7)
Croissance mensuelle:
106.69%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.80 USD
Maximal:
107.96 USD (69.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.66% (1.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 60
GBPUSD_MRG 18
GBPJPY_MRG 16
EURUSD_MRG 15
EURJPY_MRG 10
AUDJPY_MRG 6
USDJPY_MRG 5
AUDUSD_MRG 3
CADJPY_MRG 2
CHFJPY_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
USDCAD_MRG 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 109
GBPUSD_MRG -16
GBPJPY_MRG -1
EURUSD_MRG 18
EURJPY_MRG 2
AUDJPY_MRG -3
USDJPY_MRG 10
AUDUSD_MRG -2
CADJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG -2
NZDUSD_MRG 1
USDCAD_MRG -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 11K
GBPUSD_MRG -977
GBPJPY_MRG 711
EURUSD_MRG 1.4K
EURJPY_MRG 99
AUDJPY_MRG -441
USDJPY_MRG 1.6K
AUDUSD_MRG -194
CADJPY_MRG 623
CHFJPY_MRG -362
NZDUSD_MRG 144
USDCAD_MRG -100
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.69 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +91.82 USD
Perte consécutive maximale: -61.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.20 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Pendi
30 USD par mois
0%
0
0
USD
219
USD
6
0%
138
48%
68%
1.31
0.86
USD
1%
1:500
