Khaira Fadhil Darmawan

Pendi

Khaira Fadhil Darmawan
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
138
Kârla kapanan işlemler:
67 (48.55%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (51.45%)
En iyi işlem:
41.69 USD
En kötü işlem:
-20.67 USD
Brüt kâr:
497.51 USD (51 335 pips)
Brüt zarar:
-378.71 USD (37 966 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (91.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.82 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
57.82%
Maks. mevduat yükü:
0.92%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
86 (62.32%)
Satış işlemleri:
52 (37.68%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
7.43 USD
Ortalama zarar:
-5.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-61.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.40 USD (7)
Aylık büyüme:
106.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.80 USD
Maksimum:
107.96 USD (69.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.66% (1.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 60
GBPUSD_MRG 18
GBPJPY_MRG 16
EURUSD_MRG 15
EURJPY_MRG 10
AUDJPY_MRG 6
USDJPY_MRG 5
AUDUSD_MRG 3
CADJPY_MRG 2
CHFJPY_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
USDCAD_MRG 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 109
GBPUSD_MRG -16
GBPJPY_MRG -1
EURUSD_MRG 18
EURJPY_MRG 2
AUDJPY_MRG -3
USDJPY_MRG 10
AUDUSD_MRG -2
CADJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG -2
NZDUSD_MRG 1
USDCAD_MRG -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 11K
GBPUSD_MRG -977
GBPJPY_MRG 711
EURUSD_MRG 1.4K
EURJPY_MRG 99
AUDJPY_MRG -441
USDJPY_MRG 1.6K
AUDUSD_MRG -194
CADJPY_MRG 623
CHFJPY_MRG -362
NZDUSD_MRG 144
USDCAD_MRG -100
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.69 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +91.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.20 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.