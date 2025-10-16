SegnaliSezioni
Bing Liang

SnailPlan

Bing Liang
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
0%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
236
Profit Trade:
122 (51.69%)
Loss Trade:
114 (48.31%)
Best Trade:
300.58 USD
Worst Trade:
-151.04 USD
Profitto lordo:
3 072.21 USD (1 686 138 pips)
Perdita lorda:
-2 119.13 USD (1 071 537 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (21.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
825.47 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.94%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
125 (52.97%)
Short Trade:
111 (47.03%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
4.04 USD
Profitto medio:
25.18 USD
Perdita media:
-18.59 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-15.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-229.91 USD (4)
Crescita mensile:
42.07%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
219.80 USD
Massimale:
430.90 USD (15.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 65
GBPUSD 32
BTCUST 30
D30EUR 30
EURUSD 16
SPXUSD 16
EURGBP 12
USOUSD 10
H33HKD 8
USDJPY 5
XAGUSD 3
XNGUSD 2
ChinaA50 2
EURJPY 1
GBPJPY 1
U30USD 1
UKOUSD 1
USDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 728
GBPUSD -2
BTCUST 50
D30EUR 307
EURUSD -139
SPXUSD -175
EURGBP -18
USOUSD -65
H33HKD 0
USDJPY -13
XAGUSD 287
XNGUSD -53
ChinaA50 39
EURJPY 3
GBPJPY 0
U30USD 0
UKOUSD 2
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 72K
GBPUSD 399
BTCUST 509K
D30EUR 19K
EURUSD -2K
SPXUSD -3.7K
EURGBP -164
USOUSD -1K
H33HKD 4.8K
USDJPY 49
XAGUSD 15K
XNGUSD -1.3K
ChinaA50 2.4K
EURJPY 132
GBPJPY 14
U30USD 5
UKOUSD 78
USDCAD 8
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +300.58 USD
Worst Trade: -151 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +21.97 USD
Massima perdita consecutiva: -15.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MohicansMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
