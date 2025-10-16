SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SnailPlan
Bing Liang

SnailPlan

Bing Liang
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
0%
MohicansMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
236
Bénéfice trades:
122 (51.69%)
Perte trades:
114 (48.31%)
Meilleure transaction:
300.58 USD
Pire transaction:
-151.04 USD
Bénéfice brut:
3 072.21 USD (1 686 138 pips)
Perte brute:
-2 119.13 USD (1 071 537 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (21.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
825.47 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.94%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.21
Longs trades:
125 (52.97%)
Courts trades:
111 (47.03%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
4.04 USD
Bénéfice moyen:
25.18 USD
Perte moyenne:
-18.59 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-15.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-229.91 USD (4)
Croissance mensuelle:
42.07%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
32%
Prélèvement par solde:
Absolu:
219.80 USD
Maximal:
430.90 USD (15.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 65
GBPUSD 32
BTCUST 30
D30EUR 30
EURUSD 16
SPXUSD 16
EURGBP 12
USOUSD 10
H33HKD 8
USDJPY 5
XAGUSD 3
XNGUSD 2
ChinaA50 2
EURJPY 1
GBPJPY 1
U30USD 1
UKOUSD 1
USDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 728
GBPUSD -2
BTCUST 50
D30EUR 307
EURUSD -139
SPXUSD -175
EURGBP -18
USOUSD -65
H33HKD 0
USDJPY -13
XAGUSD 287
XNGUSD -53
ChinaA50 39
EURJPY 3
GBPJPY 0
U30USD 0
UKOUSD 2
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 72K
GBPUSD 399
BTCUST 509K
D30EUR 19K
EURUSD -2K
SPXUSD -3.7K
EURGBP -164
USOUSD -1K
H33HKD 4.8K
USDJPY 49
XAGUSD 15K
XNGUSD -1.3K
ChinaA50 2.4K
EURJPY 132
GBPJPY 14
U30USD 5
UKOUSD 78
USDCAD 8
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +300.58 USD
Pire transaction: -151 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +21.97 USD
Perte consécutive maximale: -15.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MohicansMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SnailPlan
50 USD par mois
0%
0
0
USD
3.4K
USD
19
32%
236
51%
100%
1.44
4.04
USD
0%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.