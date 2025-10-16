SinyallerBölümler
Bing Liang

SnailPlan

Bing Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
0%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
236
Kârla kapanan işlemler:
122 (51.69%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (48.31%)
En iyi işlem:
300.58 USD
En kötü işlem:
-151.04 USD
Brüt kâr:
3 072.21 USD (1 686 138 pips)
Brüt zarar:
-2 119.13 USD (1 071 537 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (21.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
825.47 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.94%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
125 (52.97%)
Satış işlemleri:
111 (47.03%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
4.04 USD
Ortalama kâr:
25.18 USD
Ortalama zarar:
-18.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-15.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-229.91 USD (4)
Aylık büyüme:
42.07%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
32%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
219.80 USD
Maksimum:
430.90 USD (15.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 65
GBPUSD 32
BTCUST 30
D30EUR 30
EURUSD 16
SPXUSD 16
EURGBP 12
USOUSD 10
H33HKD 8
USDJPY 5
XAGUSD 3
XNGUSD 2
ChinaA50 2
EURJPY 1
GBPJPY 1
U30USD 1
UKOUSD 1
USDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 728
GBPUSD -2
BTCUST 50
D30EUR 307
EURUSD -139
SPXUSD -175
EURGBP -18
USOUSD -65
H33HKD 0
USDJPY -13
XAGUSD 287
XNGUSD -53
ChinaA50 39
EURJPY 3
GBPJPY 0
U30USD 0
UKOUSD 2
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 72K
GBPUSD 399
BTCUST 509K
D30EUR 19K
EURUSD -2K
SPXUSD -3.7K
EURGBP -164
USOUSD -1K
H33HKD 4.8K
USDJPY 49
XAGUSD 15K
XNGUSD -1.3K
ChinaA50 2.4K
EURJPY 132
GBPJPY 14
U30USD 5
UKOUSD 78
USDCAD 8
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +300.58 USD
En kötü işlem: -151 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +21.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MohicansMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
