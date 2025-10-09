Questo segnale mostra le prestazioni in tempo reale del Quant Kelly EA utilizzando il Preset 5 sull’S&P 500 (M15).

Il Preset 5 è la configurazione più aggressiva del sistema e applica una gestione dinamica del lotto a passi per ottenere la massima crescita.

L’account serve come prova dal vivo dei risultati dei backtest dell’Expert Advisor. Viene negoziato solo il CFD dell’indice SP500 alle stesse condizioni del preset pubblicato.

Nota: Questo account ha un capitale ridotto ed è destinato esclusivamente a mostrare le prestazioni in tempo reale della strategia, non come portafoglio di trading completamente finanziato. La gestione del rischio, gli equity stop e le protezioni interne dell’EA sono attive.

EA nel MQL5 Market: Quant Kelly Trader