Bu sinyal, S&P 500 (M15) üzerinde Preset 5 kullanan Quant Kelly EA’nin canlı performansını gösterir.

Preset 5, sistemin en agresif yapılandırmasıdır ve maksimum büyüme sağlamak için dinamik adımlı lot yönetimi modeli uygular.

Hesap, EA’nin geriye dönük test sonuçlarının canlı kanıtı olarak hizmet eder. SP500 endeksi CFD’si, yayınlanan preset ile aynı koşullar altında işlem görür.

Not: Bu hesap düşük sermayelidir ve yalnızca stratejinin gerçek zamanlı performansını göstermek için kullanılır; tam fonlanmış bir ticaret portföyü değildir. Risk yönetimi, sermaye durdurmaları ve EA’nin tüm iç koruma mekanizmaları aktiftir.

MQL5 Market’teki EA: Quant Kelly Trader