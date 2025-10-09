Ce signal montre la performance en temps réel du Quant Kelly EA utilisant le Preset 5 sur le S&P 500 (M15).

Le Preset 5 est la configuration la plus agressive du système et applique une gestion dynamique des lots par paliers visant une croissance maximale.

Le compte sert de preuve en direct des résultats de backtest de l’Expert Advisor. Seul le CFD de l’indice SP500 est négocié dans les mêmes conditions que le preset publié.

Remarque : Ce compte est faiblement capitalisé et sert uniquement à démontrer la performance en temps réel de la stratégie, et non comme un portefeuille de trading entièrement financé. La gestion du risque, les arrêts d’équité et les protections internes de l’EA sont actives.

EA sur le MQL5 Market : Quant Kelly Trader