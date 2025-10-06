SegnaliSezioni
Frederik Arns

E m z y

Frederik Arns
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
0%
FXCESS-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
13 (59.09%)
Loss Trade:
9 (40.91%)
Best Trade:
88.60 USD
Worst Trade:
-12.43 USD
Profitto lordo:
377.37 USD (8 245 pips)
Perdita lorda:
-67.37 USD (18 749 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (132.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.51 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.02%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
9.63
Long Trade:
17 (77.27%)
Short Trade:
5 (22.73%)
Fattore di profitto:
5.60
Profitto previsto:
14.09 USD
Profitto medio:
29.03 USD
Perdita media:
-7.49 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-23.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.20 USD (3)
Crescita mensile:
19.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
32.20 USD (1.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.95% (18.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 12
GER40Cash 5
USDCHF 3
EURCHF 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 366
GER40Cash -32
USDCHF -15
EURCHF -9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.2K
GER40Cash -14K
USDCHF -58
EURCHF -33
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +88.60 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +132.90 USD
Massima perdita consecutiva: -23.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCESS-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Multi-Asset (Forex, XAU, Indices) scalping designed for short-term trading. The strategy uses a high-frequency approach, entering and closing positions rapidly - often within minutes - to capture quick profits from small price movements. We use multiple professional trading indicators to generate trade signals, ensuring reliable entry and exit points.


To optimize performance, we incorporate a robust safety mechanism that minimizes potential losses and drawdowns while seeking to maximize gains. Even though we employ advanced risk controls help ensure every trade remains within strict safety parameters, this set-up remains high-risk



Non ci sono recensioni
2025.10.06 16:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 16:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
