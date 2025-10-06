- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|GER40Cash
|5
|USDCHF
|3
|EURCHF
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|366
|GER40Cash
|-32
|USDCHF
|-15
|EURCHF
|-9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.2K
|GER40Cash
|-14K
|USDCHF
|-58
|EURCHF
|-33
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCESS-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Multi-Asset (Forex, XAU, Indices) scalping designed for short-term trading. The strategy uses a high-frequency approach, entering and closing positions rapidly - often within minutes - to capture quick profits from small price movements. We use multiple professional trading indicators to generate trade signals, ensuring reliable entry and exit points.
To optimize performance, we incorporate a robust safety mechanism that minimizes potential losses and drawdowns while seeking to maximize gains. Even though we employ advanced risk controls help ensure every trade remains within strict safety parameters, this set-up remains high-risk
USD
USD
USD