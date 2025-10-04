SegnaliSezioni
Meric Gocgun

MNStrade FX

Meric Gocgun
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
20 (80.00%)
Loss Trade:
5 (20.00%)
Best Trade:
21.01 USD
Worst Trade:
-5.05 USD
Profitto lordo:
136.10 USD (20 696 pips)
Perdita lorda:
-10.37 USD (1 345 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (83.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.10 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
96.88%
Massimo carico di deposito:
3.70%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
24.56
Long Trade:
5 (20.00%)
Short Trade:
20 (80.00%)
Fattore di profitto:
13.12
Profitto previsto:
5.03 USD
Profitto medio:
6.81 USD
Perdita media:
-2.07 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.12 USD (2)
Crescita mensile:
9.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.12 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.37% (5.12 USD)
Per equità:
7.24% (94.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY# 4
AUDNZD# 2
GBPJPY# 2
CHFJPY# 2
USDCAD# 2
NZDCHF# 2
EURJPY# 2
USDJPY# 2
GBPAUD# 1
EURAUD# 1
AUDCAD# 1
NZDJPY# 1
GBPNZD# 1
CADJPY# 1
NZDUSD# 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY# 38
AUDNZD# 6
GBPJPY# 10
CHFJPY# -1
USDCAD# 3
NZDCHF# -2
EURJPY# 5
USDJPY# 7
GBPAUD# 18
EURAUD# 21
AUDCAD# 9
NZDJPY# 9
GBPNZD# 0
CADJPY# 3
NZDUSD# -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY# 5.7K
AUDNZD# 1K
GBPJPY# 1.6K
CHFJPY# -78
USDCAD# 480
NZDCHF# -125
EURJPY# 693
USDJPY# 1.1K
GBPAUD# 2.8K
EURAUD# 3.2K
AUDCAD# 1.3K
NZDJPY# 1.3K
GBPNZD# -11
CADJPY# 484
NZDUSD# -200
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.01 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +83.10 USD
Massima perdita consecutiva: -5.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

👉 “Low-Risk Forex Strategy – Safe and Steady Growth”

“In this strategy, the first priority is protecting your capital, and the second is generating consistent returns.

Experience is the foundation of Forex success. I trade manually, avoiding robots and unnecessary risks.

When markets become uncertain, I protect capital by moving into cash. My goal is not quick, risky profits, but steady, sustainable growth with low risk.

This strategy prioritizes safety first and profits second, offering a transparent, disciplined, and long-term approach.

If you seek a reliable and consistent income model, this strategy is designed for you.”

Non ci sono recensioni
2025.10.10 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 19:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 17:43
Share of trading days is too low
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 16:34
Share of trading days is too low
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.04 04:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 04:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 04:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.04 04:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 04:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MNStrade FX
30USD al mese
10%
0
0
USD
1.4K
USD
1
0%
25
80%
97%
13.12
5.03
USD
7%
1:500
Copia

