Luis Antonio Guinto Morales

Antoonns

Luis Antonio Guinto Morales
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
HFMarketsGlobal-Live3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
23 (65.71%)
Loss Trade:
12 (34.29%)
Best Trade:
30.44 USD
Worst Trade:
-22.51 USD
Profitto lordo:
124.72 USD (50 859 pips)
Perdita lorda:
-114.30 USD (1 878 083 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (18.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.81 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
21.65%
Massimo carico di deposito:
10.55%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
19 (54.29%)
Short Trade:
16 (45.71%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
5.42 USD
Perdita media:
-9.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-22.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.12 USD (3)
Crescita mensile:
-0.55%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.83 USD
Massimale:
51.12 USD (14.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.67% (35.75 USD)
Per equità:
2.29% (23.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USA100 25
XAUUSDr 3
#BTCUSDr 2
GBPUSDr 2
GBPJPYr 1
USDCADr 1
EURJPYr 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USA100 43
XAUUSDr -7
#BTCUSDr -37
GBPUSDr 7
GBPJPYr 1
USDCADr 2
EURJPYr 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USA100 18K
XAUUSDr -12
#BTCUSDr -1.8M
GBPUSDr 705
GBPJPYr 108
USDCADr 164
EURJPYr 20
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.44 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +18.14 USD
Massima perdita consecutiva: -22.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Nuestra estrategia se basa en identificar tendencias sólidas con filtros inteligentes para evitar consolidaciones o entradas débiles. Utilizamos una combinación de indicadores probados y condiciones técnicas para maximizar la precisión en cada operación, priorizando el manejo responsable del riesgo y la estabilidad a largo plazo.


Non ci sono recensioni
2025.10.01 12:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 08:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 20:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.29 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
