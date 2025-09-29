SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Antoonns
Luis Antonio Guinto Morales

Antoonns

Luis Antonio Guinto Morales
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
HFMarketsGlobal-Live3
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
23 (65.71%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (34.29%)
En iyi işlem:
30.44 USD
En kötü işlem:
-22.51 USD
Brüt kâr:
124.72 USD (50 859 pips)
Brüt zarar:
-114.30 USD (1 878 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (18.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.81 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
21.65%
Maks. mevduat yükü:
10.55%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
19 (54.29%)
Satış işlemleri:
16 (45.71%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
5.42 USD
Ortalama zarar:
-9.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-22.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.12 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.55%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.83 USD
Maksimum:
51.12 USD (14.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.67% (35.75 USD)
Varlığa göre:
2.29% (23.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USA100 25
XAUUSDr 3
#BTCUSDr 2
GBPUSDr 2
GBPJPYr 1
USDCADr 1
EURJPYr 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USA100 43
XAUUSDr -7
#BTCUSDr -37
GBPUSDr 7
GBPJPYr 1
USDCADr 2
EURJPYr 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USA100 18K
XAUUSDr -12
#BTCUSDr -1.8M
GBPUSDr 705
GBPJPYr 108
USDCADr 164
EURJPYr 20
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.44 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +18.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Nuestra estrategia se basa en identificar tendencias sólidas con filtros inteligentes para evitar consolidaciones o entradas débiles. Utilizamos una combinación de indicadores probados y condiciones técnicas para maximizar la precisión en cada operación, priorizando el manejo responsable del riesgo y la estabilidad a largo plazo.


İnceleme yok
2025.10.01 12:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 08:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 20:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.29 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Antoonns
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
1K
USD
3
62%
35
65%
22%
1.09
0.30
USD
7%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.