Luis Antonio Guinto Morales

Antoonns

Luis Antonio Guinto Morales
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
HFMarketsGlobal-Live3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
23 (65.71%)
Perte trades:
12 (34.29%)
Meilleure transaction:
30.44 USD
Pire transaction:
-22.51 USD
Bénéfice brut:
124.72 USD (50 859 pips)
Perte brute:
-114.30 USD (1 878 083 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (18.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
67.81 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
21.65%
Charge de dépôt maximale:
10.55%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
19 (54.29%)
Courts trades:
16 (45.71%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
5.42 USD
Perte moyenne:
-9.53 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-22.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-51.12 USD (3)
Croissance mensuelle:
-0.55%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.83 USD
Maximal:
51.12 USD (14.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.67% (35.75 USD)
Par fonds propres:
2.29% (23.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USA100 25
XAUUSDr 3
#BTCUSDr 2
GBPUSDr 2
GBPJPYr 1
USDCADr 1
EURJPYr 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USA100 43
XAUUSDr -7
#BTCUSDr -37
GBPUSDr 7
GBPJPYr 1
USDCADr 2
EURJPYr 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USA100 18K
XAUUSDr -12
#BTCUSDr -1.8M
GBPUSDr 705
GBPJPYr 108
USDCADr 164
EURJPYr 20
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.44 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +18.14 USD
Perte consécutive maximale: -22.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Nuestra estrategia se basa en identificar tendencias sólidas con filtros inteligentes para evitar consolidaciones o entradas débiles. Utilizamos una combinación de indicadores probados y condiciones técnicas para maximizar la precisión en cada operación, priorizando el manejo responsable del riesgo y la estabilidad a largo plazo.


Aucun avis
2025.10.01 12:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 08:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 20:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.29 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
